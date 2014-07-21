Террористы продолжают уничтожать доказательства теракта - Порошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, Туск сообщил Порошенко, что лидеры стран ЕС сейчас находятся в постоянном многостороннем диалоге относительно ситуации. «Вы совершенно правы, называя терроризмом действия незаконных вооруженных формирований на Донбассе», - заявил Туск. Он также добавил, что эти действия будут иметь последствия, в том числе и на международной арене.

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В частности, как говорится в сообщении, Премьер-министр Польши отметил, что следующим шагом после заседания Совета ЕС 22 июля может стать созыв внеочередного заседания Европейского Совета с участием глав государств-стран ЕС, что приведет согласование к более решительным действиям.

В свою очередь, отмечается в сообщении, Порошенко отметил, что Украина осуществляет все необходимое для надлежащего международного расследования причин трагедии и преодоление ее последствий. Однако, по словам Президента, со стороны террористов оказывается огромное сопротивление, в частности, уже более 96 часов следственной комиссии запрещен доступ на место падения самолета. Террористы в дальнейшем продолжают совершать преступления, уничтожая доказательства совершенного террористического акта.

Порошенко выразил слова благодарности Премьеру Туска за солидарность в чрезвычайно тяжелые времена для Украины. «Эта трагедия объединила все наши европейские народы», - заявил Президент Украины, подчеркивается в сообщении.