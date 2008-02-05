Депутаты опять пугают роспуском парламента

Во время согласительного совета, на который собрались лидеры фракций после объявленного перерыва, депутаты снова перессорились и начали пугать друг друга досрочными выборами.

Об этом сообщил, на выходе с заседания лидер блока своего имени Владимир Литвин.

"Начали все говорить, что если Верховная Рада не будет работать, то сегодня начнется отсчет тридцати дней, когда Верховная Рада является нетрудоспособной", - сказал Литвин.

"Хотя, если четко идти по Конституции, это не имеет под собою никаких правовых оснований. Вопрос в другой плоскости: нужна ли такая Верховная Рада украинскому народу", - добавил он.

Литвин отметил, что его фракция соглашается с мнением о необходимости выборов, однако настаивает на том, что они должны быть проведены на мажоритарной основе.

"Если Верховная Рада демонстрирует нетрудоспособность, то тогда давайте сейчас соберемся, наберемся политической воли, отменим выборы по партийным спискам и вернемся к выборам в округах мажоритарных. И тогда депутату надо будет доказать, что он является слугой народа", - подчеркнул Литвин.

"Тогда Верховная Рада будет трудоспособной, поверьте", - добавил он.

Украинская правда