Силы АТО освободили Соледар в Донецкой области

17:21, 21 июля 2014
Политика
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Cилы антитеррористической операции (АТО) вошли в город Соледар вблизи Артемовска Донецкой области.

REUTERS

Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО, передает LB.ua.

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Ранее сообщалось, что военные заняли также Дзержинск Донецкой области и Рубежное Луганской области. В Дзержинске над местной администрацией уже поднят государственный флаг Украины.

Военные локализуют и уничтожают остатки террористических бандформирований в освобожденных городах.

В Соледаре насчитывается около 12 тыс. жителей.

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