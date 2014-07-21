Силы АТО освободили Соледар в Донецкой области
17:21, 21 июля 2014Политика
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Cилы антитеррористической операции (АТО) вошли в город Соледар вблизи Артемовска Донецкой области.
REUTERS
Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО, передает LB.ua.
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Ранее сообщалось, что военные заняли также Дзержинск Донецкой области и Рубежное Луганской области. В Дзержинске над местной администрацией уже поднят государственный флаг Украины.
Военные локализуют и уничтожают остатки террористических бандформирований в освобожденных городах.
В Соледаре насчитывается около 12 тыс. жителей.
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