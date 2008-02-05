Кириленко говорит, что регионалы закрыли Яценюка в кабинете

В Верховной Раде депутаты покинули сессионный зал, утреннее заседание закрыто не было.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты Украины покинули сессионный зал после того, как возле президиума ВР лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что сегодня парламент будет работать во второй половине дня в комитетах.

Вместе с тем, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК не закрыл утреннее заседание парламента, поскольку, по словам председателя фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслава КИРИЛЕНКО, депутаты от Партии регионов заблокировали его в собственном кабинете.

Сейчас в сессионном зале остаются лишь депутаты из фракции Блока Литвина.