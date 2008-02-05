Десяток депутатов стережет трибуну и президиум ВР

В Верховной Раде до сих пор продолжается перерыв.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 14.10 в парламенте продолжаются консультации председателя ВР с лидерами фракций по проекту постановления относительно НАТО.

Между тем, около десяти народных депутатов от фракций коалиции продолжают блокировать трибуну и президиум ВР.

Как сообщал УНИАН, в заседании Верховной Рады был объявлен перерыв на 30 минут - до 12.35, во время которого в кабинете председателя ВР должны были состояться консультации по наработке согласованного проекта постановления относительно НАТО.

Председатель ВР отметил, что это будут последние консультации по вопросу НАТО.

По его словам, если не будет достигнута договоренность во время этих консультаций, то она не будет достигнута никогда.

«Значит, будем работать в формате 226», - сказал Арсений ЯЦЕНЮК.