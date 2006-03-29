Тимошенко прольет свет на процесс создания коалиции. Пресс-конференция в Киеве

21:02, 29 марта 2006
Политика
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Завтра, 30 марта, в 14.00 в офисе Блока Юлии Тимошенко, расположенного по адресу ул. Туровская, 13 (станция метро „Тараса Шевченко”), состоится пресс-конференция лидера блока Юлии ТИМОШЕНКО.

Завтра, 30 марта, в 14.00 в офисе Блока Юлии Тимошенко, расположенного по адресу ул. Туровская, 13 (станция метро „Тараса Шевченко”), состоится пресс-конференция лидера блока Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, тема пресс-конференции: „Формирование демократической коалиции”.

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