Тимошенко прольет свет на процесс создания коалиции. Пресс-конференция в Киеве

Завтра, 30 марта, в 14.00 в офисе Блока Юлии Тимошенко, расположенного по адресу ул. Туровская, 13 (станция метро „Тараса Шевченко”), состоится пресс-конференция лидера блока Юлии ТИМОШЕНКО.

Завтра, 30 марта, в 14.00 в офисе Блока Юлии Тимошенко, расположенного по адресу ул. Туровская, 13 (станция метро „Тараса Шевченко”), состоится пресс-конференция лидера блока Юлии ТИМОШЕНКО. Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, тема пресс-конференции: „Формирование демократической коалиции”. Аккредитация проводится по телефону 462-57-50.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter