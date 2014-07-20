Порошенко и Меркель считают ключевой задачей борьбы с терроризмом прекратить поставки оружия из России
Украина вместе с международным сообществом должна дать решительный отпор международному терроризму и остановить тех, кто направлял террористов, обеспечивал их оружием и продолжает их поддерживать.
На этом сделал ударение президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
«Факты мародерства, краж кредитных карточек, личных вещей, то как террористы обращаются с телами погибших, выходит за рамки человеческой морали», - подчеркнул Порошенко.
Читайте такжеНайдено 219 тел погибших пассажиров Боинга-777 - ГройсманВ свою очередь, немецкий канцлер подтвердила, что такие действия являются недопустимыми.
Собеседники согласились, что прекращение поставок террористам тяжелой техники и оружия через российско-украинскую границу является ключевой задачей. А режим мониторинга и верификации под контролем ОБСЕ как на пунктах пропуска, так и вдоль границы является критически важным.
Порошенко и Меркель договорились и в дальнейшем находиться в прямом контакте для координации действий.