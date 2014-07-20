Порошенко и Меркель считают ключевой задачей борьбы с терроризмом прекратить поставки оружия из России

На этом сделал ударение президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Факты мародерства, краж кредитных карточек, личных вещей, то как террористы обращаются с телами погибших, выходит за рамки человеческой морали», - подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеНайдено 219 тел погибших пассажиров Боинга-777 - ГройсманВ свою очередь, немецкий канцлер подтвердила, что такие действия являются недопустимыми.

Собеседники согласились, что прекращение поставок террористам тяжелой техники и оружия через российско-украинскую границу является ключевой задачей. А режим мониторинга и верификации под контролем ОБСЕ как на пунктах пропуска, так и вдоль границы является критически важным.

Порошенко и Меркель договорились и в дальнейшем находиться в прямом контакте для координации действий.