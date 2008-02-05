Зварич заявляет, что никаких компромиссов по вопросу НАТО не будет

Народный депутат Роман ЗВАРИЧ (фракция «Наша Украина – Народная самооборона») исключает возможность достижения договоренности по проекту постановления, подготовленному оппозицией по вопросу НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ЗВАРИЧ заявил сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Никакой договоренности не будет. Фракция стоит на том, что любой вопрос может быть предметом политических договоренностей, кроме НАТО», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

По его мнению, Партия регионов использует этот вопрос, поскольку «не желает отмены депутатских льгот, депутатской неприкосновенности и повышения социальных льгот».

В то же время, народный депутат НУ-НС сообщил, что в Верховной Раде по инициативе его коллеги по фракции Бориса ТАРАСЮКА зарегистрирован альтернативный проект постановления по вопросу НАТО.

«Я убежден, что именно этот проект постановления получит 226 голосов», - сказал Р.ЗВАРИЧ.