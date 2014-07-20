Боевики в соцсетях сообщают о своем "незавидном" положении и наступлении украинской армии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пишут боевики в социальных сетях.

Так, в сообщении одного из участников группы, некого Александра Жучковского. (от 19.07.2014г.) говорится: «Положение, конечно, незавидное. Медленно, но верно окружают. Отрезают от Луганска, от границы, от России, от снабжения. Захватывают блокпосты между Луганском и Донецком - разведка не успевает докладывать, и на переездах вместо своих уже встречает огнем противник». Автор данного сообщения признает, что «отступление украинцев сменилось наступлением стремительно». Читайте такжеСилы АТО продвинулись на 10-15 км вглубь контролируемой боевиками территории -Тымчук

Обращаясь к «главнокомандующему» террористов Игорю Гиркину (Стрелкову), Жучковский пишет: «Это не паника, не "грустит Игорь Иванович", а реальное положение вещей, констатация очевидного факта полного, а где-то абсолютного превосходства противника. Помоги нам Господи».