Черные ящики из самолета могут вывезти в Россию

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв, заверив, что это достоверная информация, полученная аналитическим отделом его организации.

Читайте такжеСБУ: Россия пытается скрыть доказательства своей причастности к теракту в небе над Украиной (фото)«Сейчас большая часть «черных ящиков» малазийского самолета Boeing-777 находятся в городе Горловке в руках у террористов, возглавляемых здесь российским офицером Безлером (Бесом)», - сказал Снегирев. Он подчеркнул, что сейчас боевики решают вопрос транспортировки этих «черных ящиков» на территорию Российской Федерации.

«Возможный маршрут транспортировки «черных ящиков» пройдет по коридору Луганск-Краснодон. А уже в Краснодоне их ожидает офицер ФСБ», - сказал активист.

Он также добавил, что, по их информации, «террористы предположили два маршрута перемещения «черных ящиков» по территории Украины – через Суходольск и через Изварино, один из которых ложный».

”Черные ящики» не должны покинуть Украину, потому что отсутствие даже одного из них может нарушить целостную картину происшествия и повлиять на оценки международных экспертов”, - сказал Снегирев, уточнив, что часть ящиков все же находится у украинских спасателей.