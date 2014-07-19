Порошенко: Террористы совершают уже второе международное преступление
По словам Президента Украины, сначала боевики сбили самолет, что привело к гибели 298 человек, а теперь издеваются над телами погибших.
Террористы совершают уже второе международное преступление, сначала сбив самолет, что привело к гибели 298 человек, а теперь издеваясь над телами погибших.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом Петр Порошенко заявил в телефонном разговоре с президентом Польши Брониславом Коморовским.
В частности, Порошенко сообщил польскому коллеге о развитии событий и поблагодарил за четкую и быструю реакцию Польши.
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«Украина очень рассчитывает на дальнейшую поддержку наших стратегических партнеров - поляков», - подчеркнул президент Украины.
Говоря об урегулировании конфликта на Донбассе, Порошенко подчеркнул, что те, кто имеют отношение к теракту, не могут быть стороной переговоров. Их преступление должно быть расследовано в международных судах. Тем более, отметил президент, фактически все они являются гражданами России и не могут вести разговор о судьбе Украины.
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Коморовский отметил постоянное взаимодействие между странами и заверил, что Польша будет и впредь решительно поддерживать Украину.
Также он подчеркнул, что украинский вопрос будет одним из главных на повестке дня ближайшей встречи Восточного фланга НАТО с участием глав государств Вышеградской четверки, стран Балтии, Румынии и Болгарии.