Ющенко в Верховную Раду придет в другой раз

Обращение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к Верховной Раде перенесено на другой день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА (УНИАН: сегодня утром Президент планировал произнести ежегодное Послание к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины).

По ее словам, такое решение было принято в связи с тем, что коалиция и оппозиция не смогли найти взаимопонимание и компромисс относительно разблокирования работы ВР.

В свою очередь Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что народные депутаты в последнее время очень органично «создают парламентские кризисы», и поэтому в такой обстановке вряд ли возможно выступление Президента.

По словам спикера, если парламент не придет к согласию, то он превратится не просто в цирк, а в «боксерский ринг».

В то же время председатель ВР напомнил, что в парламенте зарегистрированы три постановления, которые касаются вопроса вступления Украины в НАТО.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что ни один из проектов постановления не получил подавляющей поддержки депутатов.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, необходимо сделать все возможное, чтобы согласовать по этому вопросу единый проект постановления.

Председатель ВР также сообщил, что сегодня во время пленарного заседания планируется рассмотреть три проекта постановлений о создании временных следственных комиссий по деятельности харьковской, киевской городских властей и относительно инцидента между министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Парламент также намерен рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности и установлению минимального прожиточного минимума.

ВР также планирует рассмотреть ряд кадровых вопросов и проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий ряда народных депутатов.

За такую повестку дня на сегодня за основу проголосовали 243 из 246 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.