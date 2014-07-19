В Донецке ночью шли бои в районе аэропорта и поселка Пески

В Донецке минувшая ночь прошла крайне неспокойно, шли бои в районе аэропорта и поселка Пески.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Ночь с 18 на 19 июля в Донецке прошла крайне неспокойно - велись боевые действия в районе аэропорта, а также поселка Пески. Звуки залпов и взрывы со стороны аэропорта были слышны практически во всех районах города», - сказано в сообщении.

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В горсовете отметили, что «по состоянию на 9.00 в Донецке тихо, коммунальные службы работают, общественный транспорт вышел на автомагистрали города согласно графикам "выходного дня".

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