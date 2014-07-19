СБУ: Записи разговоров боевиков отвечают самым высоким международным стандартам

Об этом сообщил руководитель СБУ Валентин Наливайченко в эфире "Шустер-LIVE", передает Еспресо.TV.

“Доказательства, которые вы имеете сейчас, и граждане, и все мировые сми, и другие, которые СБУ за сутки собирает - на самом деле соответствуют самым высоким международным стандартам. И что эти доказательства неопровержимо доказывают: первое - это участие российских офицеров. Второе - упоминалось из какого оружия уничтожили невинных людей - этот террористический акт совершили, используя „Бук“, 3 российских военных, и он был заведен через украинско-российскую границу”, - пояснил он.

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Наливайченко подчеркнул, что украинская сторона открыта к сотрудничеству в деле сбития самолета с международными следственными органами.