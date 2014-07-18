Китай шокирован, что Боинг-777 был сбит вооруженными группировками

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель Китая в ООН Лю Цзеи на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине.

«Китай шокирован тем, что самолет был сбит вооруженными группировками», - заявил он.

«Безопасность международной гражданской авиации должна быть гарантируемой. Приоритетом является установить то, что произошло, и мы должны очень осторожно расследовать и не обвинять кого-то. Мы поддерживаем проведение независимого, объективного, открытого расследования», - сказал он.

«Мы обращаемся ко всем сторонам, чтобы они скоординировали свои действия», - добавил представитель Китая в ООН.

По его словам, ситуация, которая сложилась в Украине, привела к военному конфликту, к насилию, которое постоянно возникает и ведет к тому, что люди гибнут и уничтожается большое количество объектов.

Читайте такжеЗаседание СБ ООН: США не исключают причастности России к катастрофе Боинг-777«Мы хотим, чтобы мир и стабильность в регионе были поддержаны и ситуация не ухудшалась», - сказал Лю Цзеи.

«Кризис в Украине пошел по неожиданной траектории, но политическое решение - это единственное решение. Китай постоянно поддерживает конструктивные предложения, которые были предложены недавно для того, чтобы было остановлен огонь и начался поиск политического решения, и мы поддерживаем диалог и переговоры», - заявил он.

Читайте такжеПрямой эфир: Заседание Совета Безопасности ООН относительно катастрофы Boeing-777«Мы уважаем территориальную целостность всех стран, включая Украину, и Китай будет настаивать на объективном подходе для того, чтобы уменьшить давление в регионе и начать политический диалог. Китай будет пытаться играть конструктивную роль в решении этой проблемы», - добавил он.