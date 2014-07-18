19.05.2018
суббота
USD
26.03
EUR
30.65
Услуги
Реклама на сайте
Пресс-центр
Фотобанк
Мониторинг СМИ
Подписка на новости
Соцсети
Facebook
Google+
VKontakte
Twitter
Viber
Telegram
Рус
Укр
Eng
Прямая трансляция: заявление президента США Барака Обамы по ситуации в Украине. Событие завершено
18:51, 18 июля 2014
Политика
0
обновлено
JOIN THE LIVE CHAT
VISIT WHITEHOUSE.GOV
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
•
•
•
Лента новостей
02:43
Суд постановил открыть дело против лидера "С14" из-за задержания боевика Лусварги - адвокат
02:14
СМИ опубликовали видео с моментом взрыва самолета Boeing 737 на Кубе
01:47
На Днепропетровщине произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, пострадали 22 человека (фото)
01:15
На сирийской авиабазе прогремела серия мощных взрывов, есть погибшие
00:40
Катастрофа Boeing 737 на Кубе: фотогалерея с места крушения
18 мая, пятница
23:54
Обвинения в убийстве 10 человек в школе в Техасе предъявлены 17-летнему ученику (фото)
23:24
В Сети появились видео с места авиакатастрофы Boeing 737 на Кубе
22:51
ООН собирается расследовать смертельные столкновения в Секторе Газа
22:20
В авиакатастрофе Boeing 737 на Кубе есть выжившие - СМИ
21:55
МИД призывает международное сообщество осудить теракты в Троицком и Светлодарске
21:37
В Китае мошенники продавали якобы обеспеченную чаем криптовалюту и собрали $47 миллионов
21:33
Упала юбка: российская plus-size модель оконфузилась в Каннах (видео)
21:07
Россиянин вместе с мусором случайно сжег 13 домов
21:06
Появилось первое видео с места ликвидации командира боевиков "Мамая"
21:02
В Киеве стартовал фестиваль тату (фото, видео)
20:43
Британия в предчувствии свадьбы принца Гарри и Меган Маркл (фотогалерея)
20:37
На Кубе потерпел крушение пассажирский "Боинг": на борту находились 107 человек
20:36
Google разработала 3D-экскурсии достопримечательностями украинской столицы (видео)
20:20
"Упал, сломал ребра": появились подробности госпитализации любимого певца Путина
20:09
Климпуш-Цинцадзе: украинские популисты ставят под угрозу евроинтеграцию
19:46
Лозница получил в Каннах приз за режиссуру фильма "Донбасс" (видео)
19:36
Аналитика
События недели: версия читателей УНИАН – запуск путинского "моста в Ад", запоздалое разоблачение "РИА Новостей" в Украине и послесловие Евровидения 2018
19:28
Киев парализовали 8-бальные пробки
19:22
"Спасибо "Черному", "Рэмбо" и "Кипишу": Ярош рассказал, кто ликвидировал командира боевиков "ДНР"
19:16
Украинский лоукостер SkyUp запустит первый рейс Киев-Анталия-Киев
19:01
Порошенко анонсировал Крымскую автономию и право президента вмешиваться в события на полуострове
18:56
Помолодевшая София Ротару показала фото с сыном
18:49
В школе в Техасе произошла стрельба: погибло минимум 8 человек
18:44
На сегодняшний день в Крыму незаконно лишены свободы 67 граждан Украины - Чубаров
18:32
Украина и Всемирный банк реализовали проектов на $12 миллиардов - Гройсман
18:26
В Польше задержали очередного русского агента
18:23
Совет Европы должен равняться на украинских политзаключенных в защите своих принципов – Климкин
18:20
Глава МИД Украины отреагировал на предложение взорвать Крымский мост
18:03
Курс валют на понедельник: Нацбанк укрепил гривню к доллару и евро
17:59
Движение транспорта по Набережному шоссе в Киеве снова открыто
17:59
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой и инвестицией в распад Европы
17:46
В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой
17:42
Принятый Закон о продлении пошлины на вывоз лома – пример грамотной политики государства - экперты
17:41
"Не хватает только плети": Юлия Тимошенко обнажила бедро и вызвала горячие споры в сети (фото)
17:35
Постоянное наблюдение: в Китае тестируют систему контроля за школьниками на уроках
17:33
Новый состав НКРЭКУ будет действительно независимым - эксперт
17:30
Меркель о Северном потоке-2: "нужно подумать" об Украине
17:21
Расследование дела Скрипалей продолжается - полиция Британии
17:19
Международная велогонка Race Horizon Park 2018 состоится с 1 по 3 июня
17:14
Кировоградскую область хотят переименовать
17:11
Экс-регионал, который в Раде отобрал у журналистов телефоны, надеется на сохранение неприкосновенности
17:06
Забастовки железнодорожников имеют политическую подоплеку - президент объединения предприятий
17:03
Нужно продолжать думать над развертыванием миротворческой миссии ООН на Донбассе - Меркель
17:02
Нашли четыре гранатомета: российские спецслужбы готовили вооруженную провокацию на Закарпатье
16:57
Свитолина обыграла экс-первую ракетку мира Кербер и вышла в полуфинал турнира в Риме
16:56
Мнение
Осторожность Ким Чен Ына, или зачем КНДР срывает переговоры с США (укр.)
16:53
Евросоюз не увидел прогресса в реформах украинских таможен
16:32
Ленинград и Глюк'oza выпустили клип о вечно недовольных россиянах
16:30
СМИ: Украина впервые проиграла России спор в ВТО
16:29
"Послали на**й!": нардеп написал письмо премьеру Украины (фото)
16:28
"Финал Лиги чемпионов в Киеве превратился в кошмар" – фанаты и звезды Реала сдают свои билеты
16:26
Президент Польши заявил о поддержке идеи миротворцев ООН на Донбассе
16:26
Путин заявил, что транзит газа через Украину после запуска "Северного потока - 2" не прекратится
16:16
Решение о восстановлении Меджлиса в оккупированном Крыму: суд ООН требует от России отчет
16:11
Спонсора УЕФА "Газпром" все-таки представили на улицах в канун финала ЛЧ
16:08
Оборотни в погонах: правоохранители задержали банду, в состав которой входили работники полиции (видео)
16:02
Элтон Джон приедет в Киев в конце мая
15:55
В Москве устроили митинг в поддержку арестованного главы "РИА Новости Украина" - пришли главные пропагандисты Кремля
15:53
Новым маршрутом импорта газа из Румынии в Украину заинтересовались 11 компаний
15:48
При ликвидации командира террористов "ДНР" ранены пропагандисты Кремля - СМИ
15:47
Депортация 1944: как это было (видео)
15:40
Янни или Лорел: Трамп услышал третий вариант в звуковой иллюзии (видео)
15:37
Металлурги просят Гройсмана вмешаться в ситуацию вокруг забастовки УЗ
15:36
Подполковника Нацгвардии, завербованного ФСБ РФ, приговорили к 13 годам лишения свободы (видео)
15:33
Вятрович объяснил, почему в Украине необходимо отменить выходной 9 мая
15:32
В Кремле анонсировали переговоры Макрона и Путина по Украине
15:28
Трамп объяснил, что называл "животными" не мигрантов
15:24
На украинских АЗС продолжают расти цены на топливо
15:20
Лаврова оставили: в России обнародовали новый состав правительства
15:18
Во Львове отменили концерт артиста-замены Козловскому, который тоже выступает в России (фото)
Все новости
Развернуть
Нравится ли Вам новый сайт?
Оставьте свое мнение
Отправить