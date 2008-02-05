Партия регионов озвучила ультиматум

Партия регионов откажется от блокирования трибуны Верховной Рады после снятия ее блокирования фракцией БЮТ при условии выполнения своих двух требований – включение в повестку дня постановлений по вопросу НАТО и по оценке действий министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в инциденте с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат Юрий МИРОШНИЧЕНКО (Партия регионов) сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Парламент должен работать, сессия должна быть открыта, но работа парламента должна основываться на принципах консенсуса и законах. Нам не понятно, почему БЮТ блокирует трибуну, и почему «помаранчевые» не готовы голосовать эти два постановления», - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Народный депутат подчеркнул, что разблокирование работы парламента зависит от политической позиции фракции БЮТ и НУ-НС.

«Я надеюсь, что договоренности будут достигнуты», - добавил он.

В то же время Ю.МИРОШНИЧЕНКО отметил, что Партия регионов «не проспала сегодня», позволив БЮТ заблокировать парламентскую трибуну.

«Партия регионов никогда не спит, она работает с избирателями, а БЮТ, в отличие от Партии регионов, блокирует трибуну. Это удивительно, ведь они – коалиция, и могут иначе отстаивать свои позиции. Это у оппозиции нет другого пути, если их мнение не услышано. Сегодня мы увидели ноу-хау коалиции», - считает "регионал".

Как сообщал УНИАН, депутаты БЮТ заблокировали президиум ВР, чтобы дать возможность председателю ВР Арсению ЯЦЕНЮКУ провести заседание парламента.