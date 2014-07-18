Обама сделает заявление по Украине в 18:30 по Киеву

Об этом сообщает сайт Белого дома.

"Президент Обама сделает заявление по ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили малайзийский лайнер, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находилось 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

Читайте такжеУкраинские спасатели нашли два "черных ящика" малайзийского Боинга - советник ТарутыСБУ опубликовала записи разговоров террористов, из которых следует, что именно они сбили самолет. В СБУ отметили, что в 16.40 террорист по кличке «Бес» доложил полковнику Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ Василию Геранину о том, что казаки сбили самолет. Сначала «Бес» говорит, что это украинский самолет, но потом перезванивает и докладывает, что это гражданский самолет со многими жертвами.

Министр транспорта Малайзии Датук Сери Лиоу Тионг Лайя сообщил, что на борту лайнера находились 173 граждане Нидерландов, 44 - Малайзии, 27 - Австралии, 12 - Индонезии, 9 - Великобритании, 4 - Германии, 4 - в Бельгии, 3 - Филиппин, по одному гражданину Канады и Новой Зеландии. Гражданство остальных пассажиров, по его словам, еще не установлено.