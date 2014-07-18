Австралия возложила на Россию ответственность за крушение самолета
08:50, 18 июля 2014Политика
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Премьер-министр Австралии Тони Эбботт обвинил Россию в поставке ополченцам зенитно-ракетного комплекса, из которого был сбит малайзийский «Боинг-777». Об этом сообщает Sydney Morning Herald.
Reuters
«Мы не хотим усугублять ситуацию, однако если, как кажется сейчас, самолет был сбит ракетами "земля-воздух", которые поставила Россия, то на России лежит значительная доля ответственности», — заявил Эботт. При этом он выразил уверенность, что причиной авиакатастрофы стало желание Кремля «мутить воду» на Украине.
Читайте такжеПо состоянию на 7 часов спасатели обнаружили тела 121 погибшего в результате атаки боевиков на Boeing-777Напомним, Правительство США считает, что у Украины не было возможности применить средства ПВО в том регионе, где 17 июля был сбит самолет Malaysia Airlines, хотя украинское правительство может иметь эти ПВО в других частях Украины.
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