Австралия возложила на Россию ответственность за крушение самолета

«Мы не хотим усугублять ситуацию, однако если, как кажется сейчас, самолет был сбит ракетами "земля-воздух", которые поставила Россия, то на России лежит значительная доля ответственности», — заявил Эботт. При этом он выразил уверенность, что причиной авиакатастрофы стало желание Кремля «мутить воду» на Украине.

Читайте такжеПо состоянию на 7 часов спасатели обнаружили тела 121 погибшего в результате атаки боевиков на Boeing-777Напомним, Правительство США считает, что у Украины не было возможности применить средства ПВО в том регионе, где 17 июля был сбит самолет Malaysia Airlines, хотя украинское правительство может иметь эти ПВО в других частях Украины.

Лента.ру