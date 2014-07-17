Forbes: Проблемы, с которыми столкнется «Роснефть» после введения американских санкций

В аналитической статье под названием «Проблемы, с которыми столкнется «Роснефть» после введения американских санкций», опубликованной на сайте Forbes.com, Тим Ворстол пишет о том, что США объявили о введении очередных санкций в отношении компаний, связанных с Путиным, из-за проблем в Украине, но эти санкции немного странные: они не запрещают никому работать с такими компаниями как «Роснефть», но они лишают возможности эти компании брать новые долгосрочные кредиты в долларах на большие суммы. Таким образом, США довольно деликатно пользуются своей властью над валютой, но вполне возможно, что в долгосрочной перспективе это может привести к развитию нефтяного рынка в других валютах.

Приблизительное описание фоновых событий: Соединенные Штаты не ведутся на заявления Кремля о том, что захват Крыма, беспорядки в восточной части Украины – это все большое желание русскоязычных граждан получить возможность присоединится к России-матушке. Существует мнение, даже вполне оправданное, о том, что это Путин и его окружение нагнетают обстановку для достижения внутриполитических и внешнеполитических целей. Именно поэтому США стремятся предпринять какие-то меры. Но считается, что санкции против России в целом не станут выходом. Почему американцы, которых лишат возможности торговать с Россией, или россияне в целом, которых лишат возможности торговать с Америкой, должны страдать из-за поведения узкой группки людей при власти?

Таким образом, целевые санкции четко направлены на членов этой правящей группы и на компании, которыми они владеют или управляют. Например, последние санкции коснулись банка, с которым у Путина есть тесные связи, а также бывшего совладельца одного из крупнейших сырьевых трейдеров, компании «Gunvor» Геннадия Тимченко. Это означает, что американцы не могут вести дела с этими людьми, но могут торговать в целом на российском рынке (Тимченко продал «Gunvor» до того, как было объявлено о санкциях, что значит, что с этой компанией торговать не запрещено). Все еще можно вести дела с компанией «Роснефть», но нельзя сотрудничать непосредственно с Игорем Сечиным, председателем правления компании и близким союзником Путина.

Самое интересное в этих последних санкциях – это их выборочность:

Объявив о введении санкций, которые также нанесли удар по компании-производителю природного газа № 2 «Новатэк», а также по двум банкам и восьми оборонным предприятиям, Министерство финансов сообщило, что американским компаниям запрещено участвовать «в размещении новых облигаций со сроком погашения больше 90 дней» энергетических компаний и банков.

Эти меры не предполагают замораживание активов российских компаний, и «не запрещают проводить с ними операции помимо этих указанных ограничений», – сказали в Министерстве финансов. В этом состоит отличие от более ранних мер, которые фактически запрещали компаниям, которых коснулись санкции, вести бизнес с американскими предприятиями.

Это бы означало, что только американские компании не смогут выдавать кредиты и/или пакеты акций. Так, например, компания «Glencore», основанная в Швейцарии, может продолжать это делать сколько угодно. Но США утверждает свою власть над долларом совершенно другим образом. Нужно вспомнить о том, что французский банк BNP Paribas совсем недавно заплатил 9 млрд. долл. штрафа. США ввели санкции против Судана. Но парижский банк продолжал проводить операции с Суданом. Это не должно было стать препятствием для американских санкций, во всяком случае, так можно подумать. Но BNP Paribas продолжал вести операции с Суданом в долларах США. А во время таких операций неизбежно наступает момент, когда платеж проходит через счет в американском банке. Это означает, что абсолютно все операции в долларах США, которые проводит любая компания в любой стране мира, подпадают под действие санкций США. Единственный способ обойти эту проблему – чемоданы, наполненные наличными, и если Россия именно так и делает иногда, она не сможет применить такую тактику во время операций с огромными суммами денег в нефтяной сфере.

Возможно именно так, а возможно и нет, прописаны нормы международного права, но по сути дела обстоят именно так.

Таким образом, Роснефть была лишена возможности получать долгосрочное финансирование не только от американских компаний, но и финансирование в долларах США в целом. А это настоящая проблема для компании, поскольку практически все операции в нефтяной сфере по всему миру проводятся в долларах США.

Читайте такжеЗарубежные банки из-за санкций перестают кредитовать сырьевой сектор России

Роснефть абсолютно свободно может брать кредиты в любой другой валюте, в которой ей только удастся. В рублях, юанях, фунтах стерлингов, вьетнамских донгах, без проблем. И любая неамериканская финансовая или торговая компания или организация может абсолютно свободно давать кредиты или инвестировать капитал в проекты, которые осуществляются совместно с Роснефтью или через нее. Сначала может показаться, что не должно возникать никаких проблем в таком случает, но стоит вспомнить, что операции с нефтью почти всегда проводят в долларах.

Это означает, что в таком случае будет расхождение между займом или капиталовложением, сделанным, например, в евро, и будущим доходом, который по-прежнему будет в долларах. Его достаточно просто покрыть, так как существуют глубокие и ликвидные валютные рынки, и можно договориться о фьючерсах или опционах, и возможно даже о валютных свопах. Но как только это произойдет, мы возвращаемся к операциям в долларах, которые, соответственно, подпадают под санкции (и нет, США не будут вести себя любезно с теми, кто попытается обойти это. Как это случилось с BNP Paribas).

Читайте такжеРоссийские фондовые индексы и рубль падают на фоне санкций

Таким образом, Роснефть должна брать займы в какой-то другой валюте, а не в долларах, в результате чего она столкнется с проблемой несоответствия валют, которое она не сможет покрыть. Это огромный риск. Итак, доступ компании к долгосрочному финансированию будет очень ограничен. Это очень умный способ нанести вред компании, не затронув при этом нынешний рынок нефти. Исключение для новых облигаций со сроком погашения менее 90 день также означает, что стандартное торговое финансирование (как например, кредитные письма для перевозки нефти) также не будет затронуто.

Вполне возможно, что Роснефть и другие компании увидят в этом причину, чтобы попытаться увеличить количество операций в нефтяной сфере, которые проводятся не в долларах, а в какой-то другой валюте. И можно только пожелать им удачи в таком случае, так как попытки сделать это предпринимались в течение многих лет, но никто еще не приблизился к цели.