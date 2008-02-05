Борис Колесников: Партия регионов продолжит блокировать трибуну

Завтра в 9.30 на заседании при участии председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА будут решаться процедурные вопросы о закрытии первой сессии парламента VI созыва и открытия второй сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ.

Он подчеркнул, что завтра фракция Партии регионов продолжит «блокировать трибуну, пока не добьемся принятия постановления касательно НАТО».

Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что его фракция выступает за то, чтобы любые действия на пути Украины к НАТО проводились только после проведения всеукраинского референдума.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, Партия регионов не настаивает «на мгновенном проведении референдума». По его словам, если не будет никаких действий в направлении НАТО, то и не нужно на данном этапе проводить и референдум, но если такие шаги будут предприниматься, то тогда необходимо проведение всеукраинского референдума.