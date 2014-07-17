Родственники военных пикетируют АП и требуют встречи с Порошенко

11:26, 17 июля 2014
Политика
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Около полторы сотни родственников военных с 72 бригады, которые сейчас находятся в зоне АТО, собрались под Администрацией президента и требуют встречи с Петром Порошенко.

Мітинг під АП / ТСН

Люди пришли с жалобами от своих родных, по их словам, участники боевых действий жалуются, что до сих пор остаются без нужного военного оснащения, банально не имеют еды и питьевой воды, передает ТСН.

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Вчерашняя встреча родственников, которые приехали из Белой Церкви и Кагарлыке, с заместителем министра обороны родителей не удовлетворила, поэтому сегодня они требуют встречи с президентом, чтобы он лично их выслушал.

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