Родственники военных пикетируют АП и требуют встречи с Порошенко

Люди пришли с жалобами от своих родных, по их словам, участники боевых действий жалуются, что до сих пор остаются без нужного военного оснащения, банально не имеют еды и питьевой воды, передает ТСН.

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Вчерашняя встреча родственников, которые приехали из Белой Церкви и Кагарлыке, с заместителем министра обороны родителей не удовлетворила, поэтому сегодня они требуют встречи с президентом, чтобы он лично их выслушал.