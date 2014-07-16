В бывшей психбольнице Константиновки милиция обнаружила цех по изготовлению фугасов

Об этом УНИАН сообщили сегодня в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, цех по изготовлению самодельных взрывных устройств обнаружены в Константиновке сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Донецкой области, изъяты не только противотанковые мины и фугасы, но и опасные ядовитые химические вещества.

По словам начальника Артемовского УБОП Артема Крищенко, у входа в помещение было обнаружено, а затем с помощью саперов уничтожено 5 единиц противотанковых мин и фугасов.

Читайте такжеВ четырех освобожденных от террористов городах Донетчины восстановлено вещание украинских каналов«Однако, кроме этих снарядов, там же мы обнаружили и склад опасных ядовитых химических веществ, которые представляли угрозу жизни и здоровью жителей города Константиновка, поэтому сразу же сообщили о находке в ГСЧС», - сказал Крищенко.

Вместе с прибывшими бойцами ГСЧС правоохранители извлекли и обезвредили более 40 кг аммиачной селитры, 100 кг серы, более 150 л различных едких кислот и щелочей, 20 кг алюминиевой пудры, устройства для измельчения химических веществ, заметки с пропорциями химических веществ для изготовления взрывчатки, пакеты и т.д. Здесь же на месте были приборы для начинення взрывчатыми соединениями: железные баллоны, радиаторы батарей отопления, трубы, части учебных боеприпасов, бытовых предметов.

Во время проведения проверки специалистами было установлено, что злоумышленники, используя указанные вещества, могли изготовить более 300 кг взрывчатки (фугасов), а также имели возможность изготовить химическое оружие, которое в дальнейшем можно было бы использовать при проведении террористических акций.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.263 Уголовного кодекса Украины «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.