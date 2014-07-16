Во Львове активисты пикетировали Генконсульство РФ с требованием освободить Савченко

Около трех десятков представителей ВО „Свобода” и активисты общественных организаций также требовали прекращения военной и информационной агрессии против Украины.

Пикетчики держали плакаты с надписями „Россия – отдай Надежду” „Стоп российской оккупации” „Путлер капут” и скандировали: «Свободу Надежде Савченко!», «Наде – волю!», «Долой рашизм!».

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Как отметил во время выступления депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук, Савченко, гражданку Украины, удерживают на территории Российской Федерации незаконно, по сфабрикованным обвинениям.

«Мы требуем от Российской Федерации немедленно прекратить военную и информационную агрессию против Украины, вывести с территории Украины всех своих военных и прекратить любую поддержку незаконных террористических формирований на востоке Украинского государства. Требуем также остановить систематические противоправные действия России, направленные на нарушение прав и свобод граждан Украины, и безотлагательно освободить из-под стражи и вернуть на территорию Украины офицера Вооруженных сил Украины Надежду Савченко и других украинских военнослужащих, которых незаконно удерживают на территории России», – заявил Мельничук.

Работники консульства отказались от встречи с львовянами, и заявили, что «консульство не работает». Обращение к российскому консулу, которое подготовили участники пикетирования, никто из работников учреждения не забрал, поэтому его скотчем приклеили к ограде.

Справка УНИАН. Военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинская власть заявляет, что Савченко похитили террористы на Донбассе, и потом передали российской власти. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.