Адвокат: Россия может обменять Надежду Савченко

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил российский адвокат украинской летчицы Марк Фейгин.

«Я просто верю, что может произойти обмен», - сказал адвокат в в Риме, где он участвовал в слушаниях в итальянском парламенте о нарушении прав человека в Украине.

Марк Фейгин отметил, что когда украинская сторона задерживала российских журналистов или еще кого-то, то отпускала этих людей.

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«Я не понимаю, почему российская сторона не может отпустить Надежду Савченко в обмен на что-то?», - добавил Марк Фейгин.

Адвокат сообщил, что отправляется в Воронеж, и 16 июля впервые встретится со своей подзащитной. Он имеет ордер, и поэтому уверен, что российские следователи пустят его к украинской летчице.

По мнению адвоката Фейгина, Надежду Савченко из Украины в Россию переправили незаконно. По его данным, члены незаконной группировки «ЛНР» передали украинку российским спецслужбам.

Надежда Савченко попала в плен к сепаратистам на Донбассе, после чего летчица оказалась в следственном изоляторе в российском городе Воронеж.

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МИД Украины потребовало объяснений от России, как Савченко оказалась в Воронеже, на что следственный комитет Российской Федерации поспешил заявить, что летчица перешла границу сама, без документов, под видом «беженца».

Надежду Савченко собираются держать под стражей в СИЗО российского Воронежа до 9 сентября.

В Украине возбуждено уголовное дело о похищении Надежды Савченко.