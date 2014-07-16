Forbes: эскалация конфликта в Украине неизбежна, так как Меркель разыгрывает мирную карту Путина

В статье Пола Грегори под названием "Эскалация конфликта в Украине неизбежна, так как Меркель разыгрывает мирную карту Путина", опубликованной на сайте Forbes, сообщается о том, что Ангела Меркель, с ее непрекращающимися требованиями к Киеву о проведении мирных переговоров с лидерами сепаратистов, чтобы, Украина не ускользнула из-под контроля, к сожалению, стала кем-то вроде полезного дурака для Владимира Путина.

Канцлер Германии имеет репутацию уравновешенного прагматика. Она выросла при коммунизме и понимает кгбистское мировоззрение российского президента. Ее окружение в силу финансовых и идеологических причин приняло сторону России в украинском кризисе. Президент РФ, усердно лоббирующий приостановку антитеррористической операции, кажется, нашел в лице Ангелы Меркель союзника. Владимир Путин сделал так, что Ангела Меркель стала «плохим полицейским», как написал блоггер Streetwise Professor.

Украина понимает, что Владимир Путин использовал последнее прекращение огня для переоснащения и укрепления пророссийских сепаратистов.

В то время как украинские военные в ходе антитеррористической операции все больше затягивают петлю вокруг Донецка и Луганска, Европу, наблюдающую со стороны, ничто не может заставить заключить с «миротворцем» Путиным соглашение, которое он никогда не захочет выполнять. Для Путина мирные переговоры – лишь тактический трюк для получения преимущества.

После последних двух месяцев, в своей статье Пол Грегори исключил возможность вторжения России в восточную Украину. Ему казалось, что присутствие российских войск на территории Украины – в отличие от замаскированных наемников – повлечет за собой жесткие санкции и даже военную помощь, за которые Путину пришлось бы заплатить слишком высокую цену. Он довольно ободряюще написал, что Запад, особенно НАТО, сейчас более четко понимает, что Путин добивается «замороженной» войны, которая постоянно будет дестабилизировать Украину. Тем не менее, теперь автор подозревает, что Европа просто хочет избавиться от украинской проблемы и готова терпеть любые злодеяния Путина, кроме, возможно, появления его регулярных войск на улицах Киева. Путин лучше, чем кто-либо понимает, что санкции – просто пустые разговоры.

По мере того, как украинские войска затягивают петлю на шее сепаратистов, Путин разыгрывает мирную карту, играя на обеспокоенности пацифистской Европы гуманитарными проблемами, одновременно он занимается эскалацией насилия, испытывая пределы европейской терпимости. Как показывают прошлые примеры, Путин поднимет ставки, когда находится за границей. (Разве вы не видите: Путин не имеет ничего общего с этим, он находится в Бразилии, скажут они.) Его зловещие гастроли по Латинской Америке – идеальное время для удара по Украине.

Авторитетный украинский военный аналитик Дмитрий Тымчук предсказывает, что Путин начнет новое наступление немедленно или вскоре после 15 июля: «В Ростовскую область прибывают подразделения группы спецназа, это разведовательно-диверсионные группы штатных бригад спецназа российского ГРУ. По нашим данным, командиры подразделений сориентированы на их ввод в Украину 15 июля. Эта дата не раз мелькала в той информации, что мы получали».

Как сообщил Дмитрий Тымчук, продвижение российских войск через границу уже началось 30 июня в Сумской и Харьковской областях, где в настоящее время не ведутся боевые действия. В отличие от Донецка и Луганска, где продвижение войск и техники было замаскированным, теперь вторжение стало открытым. На части техники написано «российские миротворческие силы».

Об эскалации конфликта также свидетельствуют отчеты украинской разведки, в которых говорится о том, что зенитный огонь и обстрелы велись с территории России, в том числе оттуда была запущена ракета, с помощью которой был сбит украинский транспортный самолет. Длинные колонны танков, системы «Град» и бронетранспортеры были засняты на видео во время передвижения через Углегорск в Донецкой области. Во время экстренной встречи с представителями Совета безопасности, украинский президент Петр Порошенко заявил, что «информация о том, что российские штабные офицеры принимают участие в военных операциях против украинских военных, подтвердилась». СНБО предупредил, что Украина находится на грани широкомасштабной агрессии со стороны России.

Государственный департамент США сделал важный жест, обнародовав подробные данные разведки о поставках российских средств вооружения, а именно о количестве и видах оружия, которые не оставляют сомнений в том, что Россия официально принимает активное участие в украинском конфликте. По причинам, понятным только Путину, агрессия России в отношении Украины стала более открытой, он больше не пытается скрыть участие России в том, что раньше он называл внутренним конфликтом.

По мере того как Путин увеличивает военную агрессию России, он предпринимает шаги, чтобы смягчить реакцию Европы на предстоящее наступление его «миротворческих сил». Сепаратисты намеренно обстреляли ряд российских пограничных населенных пунктов, чтобы дать возможность Москве заявить, что Украина атакует территорию России.

В своем пресс-релизе Кремль с негодованием заявил о том, что «обстрел украинскими войсками российской Ростовской области, в результате которого был убит один человек, является неприемлемым». С помощью подобных провокаций Россия оправдает свое намерение защитить свои собственные интересы, планируя нанести точечные удары по украинской «хунте». Путин должен определить, тем не менее, масштабы этих ударов.

Российский президент неосторожно выразил свое восхищение Йозефом Геббельсом. В свое время нацисты использовали подобные провокации с целью оправдать аншлюс Чехословакии и вторжение в Польшу. Путин, видимо, учился у них. Он, как и Геббельс, станет утверждать, что могущественная страна должна защитить себя от агрессии слабого и склонного к суициду соседа.

Почему Путин усилил агрессию? Возможно, он пришел к выводу, что Европа и дальше будет смотреть в сторону, пока он будет лицемерно прикрывать бездействие европейцев. Они продолжат делать вид, что верят в то, что именно Украину надо винить за то, что она не желает мира, что, в конце концов, действия России оправданы с гуманитарной точки зрения, что Европе не нужна Украина, события в которой вышли из-под контроля. Но берегитесь, господин Путин, говорят ему бесстрашные европейские лидеры, мы, конечно, накажем вас за вашу следующую агрессию.

Переговоры Владимира Путина с Ангелой Меркель во время финала чемпионата мира по футболу в Бразилии показательны с точки зрения его расчетов о том, насколько далеко он может зайти, испытывая решимость Европы. Путин и Меркель договорились о необходимости «начать как можно скорее прямые переговоры между украинским правительством и сепаратистами с целью прекращения огня с обеих сторон». Ни один представитель Украины не присутствовал при этом, чтобы объяснить бесполезность очередного перемирия. В пресс-релизе Кремля (который в прямом эфире транслировали на немецком телевидении) говорилось, что Меркель и Путин согласились с тем, что ситуация в Украине заметно ухудшилась (интересно, почему), напоминая об «обстреле украинскими военными территории Ростовской области, в результате чего был убит один человек».

Российское интернет-издание Lenta.ru поспешило сообщить, что европейская контактная группа по Украине договорилась провести видеоконференцию с «представителями сепаратистов» 15 июля. У Министерства иностранных дел Украины не оставалось иного выхода, как согласиться на это.

Хотелось бы спросить европейских министров иностранных дел, кого они ожидают увидеть в качестве «представителей сепаратистов»? Судя по всему, российские власти позволяют только трем лидерам говорить от имени сепаратистов. Они все граждане России, и, по крайней мере, два из них занимают (или занимали) должности в российских спецслужбах. Вряд ли Германия бы согласилась вести переговоры с группой Баадера-Майнхоф, которая угрожала ей в 1970-х годах. Нет, они выбрали тот же путь, что и Украина, избавившись от угрозы. Почему же Украине нельзя предоставить такую возможность и протянуть руку помощи, когда она ведет борьбу?