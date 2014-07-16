У пограничников есть доказательства координации действий террористов и ФСБ РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор международного правового департамента Администрации Государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенант Александр Мельников на брифинге в Киеве.

«Чрезвычайно трудно проводить работу с российскими, я бы сказал так, когда-то коллегами», - отметил он.

«В настоящее время мало осталось от в целом рабочих контактов наших пограничных представителей в условиях мирного времени», - добавил Мельников.

«Мы оцениваем, что сейчас российские пограничники не только не выполняют свои обязательства по двусторонним договорам, протоколам о сотрудничестве, но и открыто враждебно действуют против украинской стороны», - констатировал он.

Читайте такжеСБУ задержала россиянина, который для ФСБ собирал сведения о расположении баз Нацгвардии

«Начиная с апреля, мы почти ежедневно фиксируем перемещение с территории РФ лиц, оружия, транспортных средств, боевой техники, залетов вертолетов, самолетов. Системой стала работа над нашей территорией беспилотных летательных аппаратов», - сказал Мельников.

«Мы имеем доказательную базу, что бандиты координируют свои действия с российской спецслужбой, с Пограничной службой, которая является частью Федеральной службы безопасности, и поэтому в действительности правонарушений они видеть не будут и не будут выполнять закон РФ о недопущении контрабанды оружия, техники, боеприпасов», - подчеркнул Мельников.