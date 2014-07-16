У пограничников есть доказательства координации действий террористов и ФСБ РФ
Государственная пограничная служба Украины располагает доказательной базой координации действий террористов со стороны ФСБ России.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор международного правового департамента Администрации Государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенант Александр Мельников на брифинге в Киеве.
«Чрезвычайно трудно проводить работу с российскими, я бы сказал так, когда-то коллегами», - отметил он.
«В настоящее время мало осталось от в целом рабочих контактов наших пограничных представителей в условиях мирного времени», - добавил Мельников.
«Мы оцениваем, что сейчас российские пограничники не только не выполняют свои обязательства по двусторонним договорам, протоколам о сотрудничестве, но и открыто враждебно действуют против украинской стороны», - констатировал он.
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«Начиная с апреля, мы почти ежедневно фиксируем перемещение с территории РФ лиц, оружия, транспортных средств, боевой техники, залетов вертолетов, самолетов. Системой стала работа над нашей территорией беспилотных летательных аппаратов», - сказал Мельников.
«Мы имеем доказательную базу, что бандиты координируют свои действия с российской спецслужбой, с Пограничной службой, которая является частью Федеральной службы безопасности, и поэтому в действительности правонарушений они видеть не будут и не будут выполнять закон РФ о недопущении контрабанды оружия, техники, боеприпасов», - подчеркнул Мельников.