Волонтеры привезли в зону АТО материальной помощи на 600 тысяч гривен

Волонтеры привезли необходимые им экипировку, средства ведения боя, медикаменты и т.д., на общую сумму около 600 000 грн, сообщается на странице Facebook компании.

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Но по состоянию на 16 июля украинским военным все еще необхомы дальномеры, тепловизоры, средства ночного видения, бинокли, каски, металлоискатели, берцы, тактические рюкзаки, камуфляж и прочие бытовые вещи, одежда, а также чай, кофе и сигареты.

Кроме того, украинские военные нуждаются в медицинских препаратах и средствах перевязки.

Волонтеры Мега-Полиграф обращаются к украинцам, готовым материально помочь солдатам, а также обещают прозрачную отчетность.