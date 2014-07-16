Над Донецком ночью летали самолеты, а в городе слышны были перестрелки

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Аварийные бригады газовой службы не могут до сих пор попасть к месту повреждения газопровода, не пропускают вооруженные представители ДНР.

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По неподтвержденной информации, военные перекрыли запорное устройство газопровода, пламени нет.

Напомним, что происшествие произошло 15 июля в результате обстрела периметра аэропорта.

По состоянию на 9.00 в Донецке тихо. На линии вышел весь подвижной состав общественного пассажирского транспорта.

Учитывая сложную обстановку, Донецкий городской совет обратился к руководителям предприятий ресторанного хозяйства с просьбой о прекращении использования пиротехнических средств при проведении мероприятий.

Кроме того. согласно статьи 24 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" в ночное время с 22.00 до 8.00 в жилых кварталах и придомовых территориях запрещается использование звуковоспроизводящей аппаратуры, проведение салютов, фейерверков и использование пиротехнических средств.