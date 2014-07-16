На подступах к Бердянска появились танки и БТРы - СМИ

Военные говорят, что таким образом пытаются укрепить административную границу с Донецкой областью, говорится в сюжете ТСН. Ведь именно оттуда потенциально можно ожидать провокаций и высадки вражеского десанта.

За последние несколько дней поток транспорта в Бердянск со стороны Донецкой области увеличился почти вчетверо. Именно поэтому значительно усилены меры безопасности.

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"Трасса, большой поток беженцев. Где гарантия, что среди этих беженцев не будет людей, которые везут оружие? Сепаратисты, которые могут и гранату бросить, и перевезти большое количество людей в нашу область, вглубь страны", - объясняет бердянский военный комиссар Сергей Волков.

Несколько танков, БМП и БТР отныне охраняют подъездные пути к югу Запорожья.

"Наша задача - прикрытие этой дороги. Мы всегда будем готовы их встретить, принять бой, отразить атаку, не пустить их в город", - рассказал командир танкового взводаАртем Абрамович.