Меркель пообещала Порошенко поддержку Европейского Совета

Президент проинформировал канцлера Германии о дальнейшем поступлении через украинско-российскую границу оружия и боевиков на территорию восточных областей Украины, сообщается на сайте главы государства.

Ангела Меркель отметила, что Украина сейчас находится среди ее приоритетных вопросов. Канцлер заверила, что завтра на заседании Европейского Совета Украина получит «жесткую поддержку» со стороны ЕС.

Собеседники обсудили усилия, необходимые для ускорения начала деятельности миссии ОБСЕ на границе для внедрения действенного мониторинга ее состояния.

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Президент сообщил, что в течение дня было предпринято две попытки провести заседание Трехсторонней контактной группы в формате видео-конференции. Стороны также обсудили возможность продолжения переговоров в формате Нормандии.

Президент заверил Ангелу Меркель в том, что он является сторонником мирного урегулирования, и привел пример Славянска, где после освобождения города от боевиков в течение 24 часов была восстановлена жизненно важная инфраструктура, а люди получили возможность вернуться к нормальной жизни. Именно такими будут действия украинской власти в Луганске и Донецке.