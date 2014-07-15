В мировом рейтинге военной мощи Украина заняла 21 место - СМИ
Вооруженные силы Украины поднялись на 21 место в рейтинге армий мира.
Об этом пишет издание Business Insider.
Издание создало диаграмму, чтобы сравнить топ 35 военнослужащих согласно Глобальному индексу военной мощи. Рейтинг, опубликованный в апреле, включает сложный набор данных, который подвергается постоянным коррективам.
На первом месте рейтинга оказалась армия США, второе место занимает Россия, а на третьем месте армия Китая.
Украина обогнала армии таких стран как Иран, Вьетнам, Таиланд и Саудовская Аравия.
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В Глобальный индекс военной мощи включены 106 стран. Индекс базируется на более чем 50 факторах, в частности общем военном бюджете, потенциально доступных человеческих ресурсах и объемах арсенала оборудования в каждой стране.
Индекс игнорирует значительные количественные расхождения. Скажем, Северная Корея лидирует по количеству подводных лодок, хотя это вооружение является преимущественно устаревшим. Также, учитывается в большей степени политический вес наличии ядерного арсенала, а не его количество. Рейтинг также снижает вес флота для тех стран, у которых нет доступа к морю или океану.