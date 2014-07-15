Вчера луганские боевики, обстреливая аэропорт, попали в дом одного из своих "министров" - активист
16:32, 15 июля 2014Политика
1
В Луганске боевики при обстреле аэропорта нанесли удар по домостроению одного из «министров» самопровозглашенной «Луганской народной республики».
В Луганске боевики случайно попали по своим / @ComVilka
Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв. Он заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации и местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.
Читайте такжеЗа сутки боевики совершили 16 обстрелов позиций силовиков, АТО продолжается (инфографика)По словам Снегирева, «вчера, 14 июля, при обстреле боевиками Луганского аэропорта, который обороняют львовские десантники, один снаряд террористов попал в частное домостроение, принадлежащее одному из «министров» «ЛНР».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter