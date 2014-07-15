Украина предоставила ЕС доказательства поддержки РФ сепаратистов и призвала ужесточить санкции

Об этом во вторник в Брюсселе агентству УНИАН сообщил сам Елисеев, говоря об ожиданиях от запланированного на 16 июля саммита ЕС и принятие Европейским парламентом в четверг резолюции по Украине.

По словам украинского дипломата, он передал партнерам из государств-членов и институтов ЕС и депутатам Европейского Парламента задокументированы факты непосредственной поддержки Россией незаконных вооруженных террористических группировок, действующих на востоке Украины.

«Мы привлекаем внимание европейских партнеров к тому, что с момента принятия предварительных выводов Европейского Совета от 27 июня, которые содержали ряд конкретных требований к РФ, а также на фоне успехов АТО, факты вмешательства Москвы приобрели более дерзкого характера. Переброска через границу современной техники, которая находится на вооружении армии РФ, не может считаться конструктивным вкладом в деескалацію ситуации в Украине», - подчеркнул Елисеев.

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В связи с этим он выразил надежду, что по итогам заседания Европейского Совета 16 июля ЕС примет решение применить более жестких санкций против РФ.

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"Это - момент истины для ЕС. Проявление солидарности с Украиной был бы последовательным и логичным шагом. Государства-члены ЕС должны поставить международное право, общие демократические ценности и здравый смысл выше своих деловых и энергетических интересов", - отметил представитель Украины при ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня Европейский парламент проведет дискуссию по ситуации в Украине и проголосует по кандидатуре Жана-Клода Юнкера на должность президента Европейской комиссии.