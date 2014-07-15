РФ стянула войска в 10-12 км от украинской границы - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«РФ продолжает стягивать войска к государственной границе Украины. Известно о передислокации 35-й отдельной механизированной бригады, которая постоянно дислоцируется в Алтайском крае, в Брянскую область. Она расположилась напротив Черниговского пограничного отряда на расстоянии 10-12 км», - заявил он.Читайте такжеРоссия не осмелится на открытое вторжение в Украину - экс-начальник Генштаба

«Также зафиксировано перемещение значительного количества военной техники и личного состава подразделений РФ напротив Сумского и Луганского отрядов», - добавил Лысенко.