На Донбассе обнаружили 72 провайдера, которые незаконно транслируют российские телеканалы

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по состоянию на 14 июля выявил 72 провайдеров программной услуги, которые незаконно ретранслируют российские телеканалы в Донецкой и Луганской областях, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, в Луганской области из 45 провайдеров российские каналы транслируют 13 компаний, в Донецкой области из 118 провайдеров - 59 компаний.

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В Нацсовете отмечают, что регулятор ежедневно осуществляет мониторинг иностранных программ в кабельных сетях. При этом все обстоятельства трансляции российских каналов будут выясняться и уточняться.

Как сообщал УНИАН, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в своем иске к компании «Торсат» просил суд признать программы четырех российских каналов: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24» и «НТВ-Мир» не отвечающими законам Украины и Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

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25 марта Киевский административный суд принял решение приостановить трансляцию этих телеканалов в Украине на время рассмотрения иска. Несмотря на это, в Нацсовете заявили, что провайдеры Донецкой и Луганской областей не выполняют решение суда об отключении трансляции российских телеканалов.