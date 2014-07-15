Премьер Испании заверил Порошенко в поддержке на заседании Европейского совета
09:21, 15 июля 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с премьер-министром Испании Мариано Рахоем вопрос заседания Европейского совета 16 июля в Брюсселе.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. Премьер Испании заверил президента Украины в поддержке правительством и народом Испании украинского народа в непростые для него времена.
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Мариано Рахой пообещал поддержать Украину на заседании Европейского совета. Он заверил, что в его стране следят за ситуацией в Украине.
Петр Порошенко в свою очередь отметил, что ситуация на Донбассе остается крайне напряженной, поскольку продолжается поступление оружия и боевиков через украинско-российскую границу.
Мариано Рахой выразил соболезнования в связи с потерями со стороны украинских военных.
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