Премьер Испании заверил Порошенко в поддержке на заседании Европейского совета

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. Премьер Испании заверил президента Украины в поддержке правительством и народом Испании украинского народа в непростые для него времена.

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Мариано Рахой пообещал поддержать Украину на заседании Европейского совета. Он заверил, что в его стране следят за ситуацией в Украине.

Петр Порошенко в свою очередь отметил, что ситуация на Донбассе остается крайне напряженной, поскольку продолжается поступление оружия и боевиков через украинско-российскую границу.

Мариано Рахой выразил соболезнования в связи с потерями со стороны украинских военных.