В СНБО против введения военного положения на Донбассе

Об этом экс-министр обороны заявил в эфире "Свободы слова ", сообщает lb.ua.

"Как военный человек, я должен сказать, что военное положение не нужно. Я просил бы тех политиков, которые призывают к введению военного положения, пусть они откроют всю законодательную базу, которая относится к этому важному вопросу. Тогда они увидят, что нам надо признать много моментов, о которых мы сейчас молчим", - заявил Коваль.

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По его словам, политикам сначала надо разобраться, хватает в Украине сил и средств, для выполнения всех мероприятий, которые записаны в законодательных актах, предусматривающих все положения о военном положении.

По мнению Коваля, если политик хочет быть популистом, то он кричит о военном положении, а если он патриот, то должен подумать, как помочь людям в зоне АТО.