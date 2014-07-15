Коваль: На границе с РФ остается неконтролированный участок

03:33, 15 июля 2014
Политика
0

Заместитель секретаря СНБО, экс-министр обороны Михаил Коваль, заявил, что один из участков украинско-российской границы остается неконтролированным.

/ mischko.livejournal.com

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова".

"Есть такой участок границы на рубеже от Северского Донца, который не прикрыт нашими военными", – заявил Коваль.

Читайте такжеВ Совете федерации России уже говорят о точечных ударах по Украине

По словам чиновника, украинские военнослужащие делают все возможное, чтобы закрыть границу.

Как сообщал УНИАН, в НАТО сообщили, что Россия наращивает войска на границе с Украиной. По данным альянса, сейчас возле границы находится 10-12 тыс. военнослужащих РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter