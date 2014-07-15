Коваль: На границе с РФ остается неконтролированный участок
03:33, 15 июля 2014Политика
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Заместитель секретаря СНБО, экс-министр обороны Михаил Коваль, заявил, что один из участков украинско-российской границы остается неконтролированным.
На границе с РФ остается неконтролированный участок / mischko.livejournal.com
Об этом он заявил в эфире "Свободы слова".
"Есть такой участок границы на рубеже от Северского Донца, который не прикрыт нашими военными", – заявил Коваль.
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По словам чиновника, украинские военнослужащие делают все возможное, чтобы закрыть границу.
Как сообщал УНИАН, в НАТО сообщили, что Россия наращивает войска на границе с Украиной. По данным альянса, сейчас возле границы находится 10-12 тыс. военнослужащих РФ.
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