Коваль: На границе с РФ остается неконтролированный участок

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова".

"Есть такой участок границы на рубеже от Северского Донца, который не прикрыт нашими военными", – заявил Коваль.

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По словам чиновника, украинские военнослужащие делают все возможное, чтобы закрыть границу.

Как сообщал УНИАН, в НАТО сообщили, что Россия наращивает войска на границе с Украиной. По данным альянса, сейчас возле границы находится 10-12 тыс. военнослужащих РФ.