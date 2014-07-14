В Киеве "заминировали" торговые центры Ocean Plaza, "Магеллан", "Украина"

Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве.

"В 12.40 в милицию поступила информация, что помещение одного из торгово-развлекательных центров на улице Горького заминирован. А в 13.03 от неизвестного поступило аналогичное сообщение, что заминирован один из ведущих гипермаркетов по продаже строительно-хозяйственных товаров на улице Григоренко", -сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве за день "заминировали" четыре государственных учрежденияСогласно сообщению, в настоящее время по указанным адресам работают специалисты взрыво-технических служб, кинологи, сотрудники МЧС, медики. Сведения внесены в Единый учета столичных районных управлений милиции. Продолжается дальнейшая проверка.

"Правоохранители принимают все необходимые меры, направленные на установления лица, сообщившего о минировании", - сообщили в МВД.

Как сообщают пользователи соцсетей, "заминированный" ТРЦ на Горького - Ocean Plaza.

Это подтвердили и в местном управлении ДСНС, где заявили, что спасатели ведут поиски взрывчатки в столичных торговых центрах "Украина", "Ocean Plaza" и "Магеллан".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский.

По его убеждении, сообщение о заминировании является фальшивкой.

"Информация о заминировании проверяется. Наши специалисты проверяют, а наши коллеги из МВД обнаружат этого анонима. И если он считает, что останется анонимным, то он глубоко ошибается ", - заявил Бочковский.