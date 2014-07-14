Союзники Украины блокируют назначение пророссийской чиновницы на должность главы дипломатии ЕС
Латвия, Литва, Эстония и Польша выступили против назначения министра иностранных дел Италии Федерики Могерини главой дипломатии Евросоюза, за ее поддержку действий Москвы.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на издание Financial Times.
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По информации издания, "их усилия получили негласную поддержку и других стран, которые выступают за жесткие санкции, "после того, как Федерика Могерини на прошлой неделе пригласила президента России Владимира Путина на октябрьский саммит ЕС и азиатских лидеров в Милан".
В Евросоюзе разгорается полномасштабная борьба за то, кто заменит Кэтрин Эштон на посту главы внешнеполитического ведомства. По словам источников издания, на выходных кандидатуру Федерики Могерини договорились поддержать Италия и Франция.
Но в пределах Европарламента растет оппозиция к такому решению, в частности со стороны правых сил, которые считают итальянского министра недостаточно квалифицированной. Один из ведущих правоцентристких политиков в Европарламенте даже спросил: "Вы выбираете квалификацию и опыт, политическую ориентацию и пол?"
Если в отношении главного диплома ЕС не удастся достичь консенсуса, то под вопросом могут оказаться голосования за другие назначения, в частности Жана-Клода Юнкера на пост президента Еврокомиссии.
В то же время, пишет издание, "если назначение Федерики Могерини заблокируют, то 2 кандидатуры на этот пост, которые рассматриваются как сторонники жесткой линии в отношении России - (главы МИД) Польши Радослав Сикорский и Швеции Карл Бильдт - скорее всего, также будут отклонены".
В связи с этим, появятся шансы, что консенсусной кандидатурой станет болгарский дипломат Кристалина Георгиева, комиссар гуманитарной помощи ЕС и ветеран Всемирного банка.