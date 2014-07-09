Лавров посоветовал мировой общественности даже не думать о возврате Крыма Украине

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своей итальянской коллегой Федерикой Могерини, передают РИА Новости.

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На встрече российский министр заявил, что не рекомендует никому даже рассматривать идею вооруженного нападения на Крым, в том числе для возвращения его Украине. "Я бы никому этого не советовал делать. У нас есть доктрина национальной безопасности, она очень четко прописывает действия, которые в этом случае будут предприняты", - сказал Сергей Лавров.

Напомним, в марте Россия аннексировала Крым, разместив там свои вооруженные силы.