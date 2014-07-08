Европа никогда не должна признавать аннексию Крыма, иначе будут другие „Крымы" - Бильдт

17:38, 08 июля 2014
Политика
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Об этом он заявил во время выступления в Атлантическом Совете во вторник.

Фото УНІАН

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд убежден, что Европа никогда не должна признавать аннексию Крыма, иначе такое может повториться в будущем.

„Мы никогда не должны признавать аннексию силой, в противном случае мы будем стоять перед лицом других Крымов”, - заявил он во время выступления в Атлантическом Совете (влиятельная аналитическая организации в США) во вторник.

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Соответствующую запись на своей странице в Твиттере сделал Атлантический Совет.

Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

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Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма.

Практически все страны мира не признали территориальный раздел Украины, осудив действия Кремля.

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