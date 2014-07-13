Навальный предлагает судить российских авторов очередного фейка о событиях в Славянске

Российский оппозиционер Алексей Навальный предлагает судить авторов очередного "фейка" о событиях в Славянске после освобождения города армией Украины, сообщает ТСН.uа.

Об этом он написал на своем сайте. Политик обратил внимание на историю, опубликованную телекомпанией "Первый канал" о том, как украинские солдаты якобы показательно "распяли" трехлетнего мальчика в Славянске на глазах у его матери.

Читайте такжеРоссийским СМИ дали задание представлять беженцами украинцев, которые едут к родным в РФ - СНБО

"Чокнутые извращенцы. Они совсем там больные, чтобы придумывать такое? Даже если просто использовать в своих целях сумасшедшую женщину - это ничего не меняет. За такое реально надо сажать. Люди, которые подобное устраивают, опасные для общества и то, что они делают - настоящий уголовное преступление", - прокомментировал Навальный.

Читайте такжеРоссийские СМИ придумали фейк об увольнении украинских военных из несуществующей части

Ранее музыкант Андрей Макаревич осудил российские СМИ за рассказы об украинских солдатах, которые "торгуют органами".