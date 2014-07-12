США активизируют усилия в поддержку Украины - Байден

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом вице-президент США Джозеф Байден заявил во время консультаций с Петром Порошенко относительно последующих общих шагов по деэскалации ситуации на Донбассе.

Вице-президент США выразил соболезнования народу Украины из-за многочисленных потерь среди украинских военных в результате обстрелов из систем залпового огня «Град» российского происхождения.

Байден заверил Порошенко, что Соединеные Штаты готовы активизировать международные усилия для поиска путей мирного урегулирования. В частности, в ходе беседы речь шла о тесной координации действий между Украиной и США, а также европейскими партнерами. Президент Украины отметил, что трансатлантическая солидарность в последующих усилиях является ключевой.

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Порошенко выразил благодарность Соединенным Штатам за поддержку, а также за готовность к последующим усилиям, в частности, на международной арене, с целью гарантирования территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины ради установления мира и стабильности.

Сегодня также президент Украины провел переговоры с премьер-министром Италии Маттео Ренци и президентом Румынии Траяном Бесеску.

На понедельник, 14 июля, запланированы переговоры президента с премьер-министром Польше Дональдом Туском.