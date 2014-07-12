В Донецке террористы обстреливают кварталы из артиллерийской установки
16:41, 12 июля 2014Политика
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В Донецке террористы установили на покрытую тентом фуру артиллерийскую установку, ездят на ней по городу и время от времени совершают выстрелы.
Террористы обстреливают кварталы города / www.62.ua
Об этом УНИАН сообщил очевидец.
«По улицам Донецка, близ облгосадминистрации, ездит фура МАН кремового цвета, время от времени она останавливается, сдвигается крыша фуры, осуществляются один-два выстрела, после чего фура отъезжает на новое место”, - сказал собеседник агентства.
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