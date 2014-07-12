В Донецке террористы обстреливают кварталы из артиллерийской установки

Об этом УНИАН сообщил очевидец.

«По улицам Донецка, близ облгосадминистрации, ездит фура МАН кремового цвета, время от времени она останавливается, сдвигается крыша фуры, осуществляются один-два выстрела, после чего фура отъезжает на новое место”, - сказал собеседник агентства.

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