Почему Янукович не явился на встречу с коалицией (версия Регионов)

Фракция Партии регионов не считала целесообразным присутствие лидера партии Виктора ЯНУКОВИЧА на первом этапе проведения круглого стола власти и оппозиции, сказал журналистам член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, Партия регионов и ее фракция решили, что на первом этапе встречи должны работать эксперты. При этом должны были бы быть представлены позиции политических сил и проработан соответствующий документ. Т.ЧОРНОВИЛ заметил, что после этого к круглому столу подключились бы лидеры фракций Верховной Рады и было бы найдено окончательное решение.

Как отметил Т.ЧОРНОВИЛ, представительство на круглом столе от фракций не обусловливалось, не ставилось условие о том, что политические силы обязательно должны представлять лидеры.

По его словам, по решению Партии регионов и ее фракции в парламенте принимать участие в круглом столе было поручено народным депутатам Раисе БОГАТЫРЁВОЙ, Евгению КУШНАРЁВУ, Елене ЛУКАШ и Т.ЧОРНОВОЛУ, которые имели все представительские полномочия и были готовы выразить свою позицию.

Т.ЧОРНОВИЛ подчеркнул, что члены его фракции не видели целесообразности в участии В.ЯНУКОВИЧА «на старте этих разговоров, на старте круглого стола». По его словам, фракция считает целесообразным его участие «на конечной стадии».

Он отметил, что “Наша Украина”, БЮТ и СПУ не представили свою позицию относительно ситуации, сложившейся в Верховной Раде. По словам депутата, он считает «несколько некорректным» определение со стороны представителей «Нашей Украины», БЮТ и СПУ, какое именно представительство должно быть на круглом столе.

Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что фракция Партии регионов готова работать на уровне экспертных групп, Согласительного совета.

Как сообщал УНИАН, «Наша Украина», Блок Юлии Тимошенко и Социалистическая партия Украины отказались принимать участие в работе круглого стола в связи с отсутствием лидера фракции Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА.

Перед этим фракция КПУ заявила, что не будет принимать участия в круглом столе. По мнению коммунистов, сейчас проходит борьба за власть, за портфели, и поэтому они не хотят принимать в этом участия.

По словам депутата от БЮТ Николая ТОМЕНКО, «теряет какой-либо смысл» проведение круглого стола без участия руководства фракции Партии регионов.