Из-за трагедии под Зеленопіллям в Львове отменяют ряд мероприятий фестиваля „Ночь во Львове”

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, флеш-моб «за Мир», который планировали провести к открытию фестиваля «Ночь во Львове», перенесен на 13 июля.

Кроме того, выступление группы «Патриция» в Итальянском дворике и «Перекати поле» на Лысой горе Львова отменены, в связи с трагическими событиями на востоке Украины.

„В связи с трагическими событиями, произошедшими сегодня на востоке Украины, отменены концертные мероприятия. Соборы всех религиозных конфессий Львова, музеи и другие заведения будут работать, как отмечалось в программе фестиваля «Ночь во Львове», - отметила начальник отдела промоции города Львовского городского совета Марта Иванишин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТеррористы из «Града» обстреляли позиции сил АТО: есть сообщения о гибели от 30 до 50 военных

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОДА, дни похорон погибших военнослужащих из Яворовщины будут объявлены на Львовщине Днями траура.

В комментарии УНИАН руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк отметил, что сейчас точное количество погибших военнослужащих под Зеленопольем устанавливается.

Он также отметил, что по состоянию на 9 июля во время боевых действий на востоке Украины погибли 17 военнослужащих из Львовской области.

Как сообщал УНИАН, по сообщению информационного центра СНБО, в течение суток 11 июля на территории проведения антитеррористической операции погибли 23 военнослужащих, из которых 19 бойцов ВСУ и 4 пограничника. Военные погибли во время обстрела позиций сил АТО из установок ракетно-залпового огня «Град», который велся со стороны государственной границы с РФ.

Справка УНИАН. С 11 по 13 июля во Львове планировался фестиваль ”Ночь во Львове 2014”, изюминкой которого являются ночные экскурсии по городу. В программе фестиваля планировалось около 100 ночных экскурсий, театрализованных действ, художественных перформансов в музеях, театрах, галереях для гостей и жителей города. Во время акции наиболее популярны среди посетителей ночные действа в Итальянском дворике – театрализованное огненное действо истории любви Пелагии и Микелини, в музее «Арсенал» - реконструкция средневековых боев и мастер-класс по средневековым танцам, во Дворце Бандинелли – поэтическая инсталляция произведений Б. Антонича, а также театрализованная ночная экскурсия по подземельям Львова и ночная экскурсия по Лычаковскому кладбищу.