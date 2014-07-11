В Снежном террористы разместили свои боевые позиции в густонаселенных районах города

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении подчеркнули, что террористы, понимая свое бессилие в открытом бою с силами АТО, размещают свои боевые позиции в густонаселенных районах.

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Так, в Снежном возле магазина «Фуршет» и здания Управления Пенсионного фонда Украины оборудованные позиции для БТРов, а также складские помещения с оружием и «комендатура». На территории городского военкомата представители самопровозглашенной «ДНР» создали базу, где находятся пушки и грузовики. На территории церкви и пожарной части расположены минометные расчеты.