Les Echos: Китай готов предоставить Украине $4 млрд помощи для развития аграрного сектора

В статье под названием «Китай готов предоставить Украине $4 млрд помощи для развития аграрного сектора», опубликованной во французской газете Les Echos, сообщается о том, что в четверг украинские власти заявили, что получили заверения от представителей Китая в том, что Украина, которая столкнулась с финансовыми трудностями, получит кредиты, общая сумма которых может достичь $4 млрд, на развитие аграрного сектора, который является для нее приоритетным.

Китайская делегация прибыла в Киев, чтобы провести переговоры с представителями Министерства экономики и Министерства аграрной политики и продовольствия, сообщил министр аграрной политики Игорь Швайка.

«Могу сказать, что китайская корпорация, которая работает с ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", готова отрабатывать второй этап, который составляет сумму примерно $3,5-4 млрд», – сказал он во время аграрного форума в Киеве в четверг, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Первый договор, подписанный в 2012 году, предусматривал выдачу Китаем кредита в размере $1,5 млрд для финансирования закупок зерна, предназначенное для Китай.

Агентство AFP направило запрос в Министерство аграрной политики, которое уточнило, что выделенные деньги, скорее всего, пойдут на проекты орошения и развития зерновой логистики.

Украина, которая является одним из ведущих экспортеров зерна в мире, уже много лет интересует Европу, но также все больше и больше в ней заинтересован Китай, который пытается всеми возможными методами обеспечить свои поставки продовольствия, в то время как урбанизация идет огромными темпами.

Бывшая советская республика, которую весной удалось спасти от банкротства благодаря значительной помощи Запада (в том числе Международного валютного фонда), все больше полагается на сельское хозяйство, тогда как тяжелая промышленность находится в полном упадке из-за кризиса на рынке металлов и ухудшения торговых отношений с Россией.

Украинские власти надеются, что Соглашение о свободной торговле, подписанное в конце июня с Брюсселем, поможет развитию экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Европейского cоюза.

Урожай зерновых культур (особенно пшеницы и кукурузы) в прошлом году достиг рекордного уровня и составил 63 млн т, климатические условия и в этом году довольно благоприятные. Но экономический кризис в стране влияет на ресурсы фермеров, а на востоке продолжаются боевые действия, что, вероятно, также скажется на производстве.

Премьер-министр Арсений Яценюк на аграрном форуме в четверг заявил, что Украина может увеличить в 3 раза производство сельскохозяйственной продукции в течение 10 лет.

Он признал, что в этом году страна потеряла «значительные объемы продукции в Крыму, в Донецкой и Луганской областях», но, тем не менее, урожай все равно будет больше, чем в среднем за последние 5 лет.

«Зона, где ведутся боевые действия, не является самым важным регионом для сбора и транспортировки зерна из Украины», – успокаивает Жан-Жак Эрве, один из руководителей украинского филиала французского банка Credit Agricole. «Потенциально урожая может быть собрано примерно столько же, сколько и в прошлом году».

В регионе, где происходит восстание пророссийских сепаратистов, объем складских помещений на фермах очень большой, но грузовики «не смогут перевезти сотни тысяч тонн урожая, который может быть собран, в соседние области», – один из экспертов рассказал AFP.